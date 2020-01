Nonostante sia in lento declino, l’anticiclone continuerà a resistere sull’Italia ancora per qualche giorno. Scopriamo la situazione meteo sulla penisola.

Continua a resistere questo lungo flusso anticiclonico sull’Italia. Infatti, l’enorme campo occupato dall’anticiclone è in declino, ma non si sposterà dalla penisola se non tra qualche giorno. Così in questo mercoledì troveremo una situazione abbastanza stabile per l’Italia.

Ad impensierire l’anticiclone, ci saranno alcune infiltrazioni di aria umida, che non faranno altro che portare qualche nuvola in più, specialmente in Liguria e sul versante Tirrenico.

Inoltre poi, a causa di queste nubi, si potrebbe verificare anche qualche pioggia sempre su alcuni settori liguri e su parte del centro, anche se la probabilità di precipitazioni resta molto bassa. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà durante la giornata odierna.

Meteo, mercoledì 15 gennaio

La sorprendente stabilità meteorologica riscontrata sulla nostra penisola, sta così sconvolgendo un inverno che tarda ad entrare nel vivo. Infatti, con l’enorme campo anticiclonico ad occupare l’Italia, le temperature sono ben al di sopra della media mensile. Andiamo quindi a vedere che giornata sarà quella di oggi, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, il bel tempo continuerà ad occupare le zone apline. Mentre invece, come abbiamo anticipato in precedenza, nubi irregolari occuperanno Val Padana e Liguria. Proprio nella regione ligure potrebbero svilupparsi alcune piogge tra genovese e spezzino. Le temperature restano stabili, con massime dai 4 agli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni dell’Italia Centrale, si svilupperanno alcuni addensamenti sull’alta Toscana. Inoltre sull’Appennino, lievi piogge o addirittura nevicate potrebbero scendere dai 1400 metri d’altezza. Altrove invece bel tempo, col sole che dovrebbe resistere per tutta la giornata, mentre ancora qualche nuvola occuperà il cielo della Sardegna. Le temperature anche qui restano stabili, con massime che oscilleranno dagli 8 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, la giornata sarà segnata da un sole che resisterà durante le ore di luce. Qualche nuvola di troppo la troveremo sul cielo della Calabria, e sul basso versante tirrenico, ma non sono previste precipitazioni. Anche qui le temperature restano stazionarie, con massime dai 10 ai 14 gradi.

