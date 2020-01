Incendio in una villa a Mazara del Vallo: sono morti padre e figlio in seguito al cortocircuito di un elettrodomestico presente nell’abitazione.

Tragedia in una villa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un signore di 72 anni e suo figlio di 52 hanno perso la vita in seguito all’incendio scoppiato nella loro villa. A riportare la notizia è in queste ore ‘tg24.sky.it’, secondo cui Vincenzo Monaco e il figlio Livio sarebbero morti nella loro abitazione in via Napoli, mentre la moglie e madre delle due vittime, Elvira Lasco, sarebbe ricoverata in ospedale, ma non in pericolo di vita. Una tragedia incredibile, che ha sconvolto il comune di circa 50 mila abitanti.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, blitz delle forze dell’ordine sono 7 gli arresti: i motivi

Mazara del Vallo, incendio in una villa: morti padre e figlio

Secondo le primissime ricostruzioni, l’incendio che non ha lasciato scampo a padre e figlio sarebbe da ricondurre al cortocircuito di un elettrodomestico. Il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Trapani non è servito a salvare la vita a Vincenzo Monaco e al figlio Livio che, al loro arrivo, erano già morti per asfissia. Una tragedia davvero incredibile, che ha scosso il piccolo comune siciliano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matera, maestra sospesa perché maltrattava bambini – VIDEO