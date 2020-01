Francesca Cipriani confessa i suoi sogni e le sue carenze, ancora una volta senza freni, come è nella caratteristica del suo personaggio.

Francesca Cipriani a ruota libera, come solo lei sa fare. la showgirl abruzzese è tornata in tv con un ruoo particolare a ‘La pupa e il secchione e viceversa’ su Italia 1. Ma nelle ultike ore è stata anche intervistata a ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai e ha confessato le sue mancanze.

Una su tutte, anche se a guardarla così in salute non si direbbe: “Non faccio sesso da più di un anno, non ricordo nemmeno più l’ultima volta che l’ho fatto. Forse però qualche bacio l’ho dato”. Per quanto sembri impossibile, manca la materia prima anche se lei non dispera: “Cerco una persona vera, di cui mi possa fidare, mentre ultimamente ho incontrato molte persone false. Esigo rispetto e sono stata trattata nel modo sbagliato da qualcuno negli ultimi tempi, ma con me hanno capito male»,

In effetti i corteggiatori davvero non le mancano ma “nessuno è adatto a me. Pensavo che uno di questi si potesse salvare ma poi ho scoperto che lui ha una doppia vita. Me ne sono accorta perché blocca o sblocca le storie di WhatsApp, mi fa vedere una vita ed invece lui ne ha un’altra”. Eppure di recente le è anche arrivata una proposta seria: “Me lo ha chiesto un mio ex fidanzato. Ci siamo lasciati di comune accordo, ma forse l’ho lasciato un po’ più io”.

Francesca Cipriani chi é: vita sentimentale, fidanzato, programmi tv

La Cipriani è single ma di recente ha confessato i suoi progetti a ‘Bollicine Vip’: “Mi piacerebbe avere dei bimbi, un gatto ed una famiglia felice, ma arriverà quando sarà il momento, non sono una ragazza che cerca l’amore a tutti i costi”.

E dire che in passato di amori ne ha anche avuti. Come l’exc difensore del Milan, Adil Rami. Ospite da Pieri Chiambretti, la vulcanica pescarere aveva confessato di esserci stata ma che non sapeva come all’epoca il calciatore fosse fidanzato.

Successivamente Francesca ha fatto coppia con Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini. Una storia d’amore terminata alla fine del 2016. E dopo l’arresto dell’imprenditore, lei ha detto di essere sconvolta perhé era all’oscuro di tutto. Ma ci ha provato anche con Walter Nudo quando entrambi sono stati concorrenti del GF VIP.

In tv l’abbiamo conosciuta come concorrente del reality show La pupa e il secchione – Il ritorno, al primo posto in coppia con Federico Bianco. Nel 2018 poi un altro reality: l’Isola dei Famosi. E oggi è tornata alla ribalta.