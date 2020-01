Diletta Leotta manda Totti in porta e gli fa fare la boccuccia. La scenetta esilarante nell’intervista esclusiva di Dazn

Diletta Leotta è sempre più protagonista sul canale sportivo Dazn. La splendida presentatrice è alle prese con interviste esclusive con tutti i personaggi più importanti del mondo del calcio. Tra campioni ancora in attività, vedi Ronaldo, e grandi protagonisti del nostro campionato ormai ritirati. Si perchè l’ultimo face to face, Diletta l’ha avuto con lo storico capitano della Roma, Francesco Totti. La showgirl siciliana è andata a trovarlo all’interno del sua scuola calcio, la Totti soccer school, nel circolo della Longarina, vicino Ostia. L’ex fuoriclasse giallorosso ha aperto le porte del suo quartier generale alle telecamere di Dazn per rilasciare delle dichiarazioni molto scherzose e divertenti, in pieno stile “Linea Diletta”.

Diletta Leotta manda Totti in porta e gli fa fare la boccuccia

Francesco Totti e Diletta Leotta hanno trascorso il loro tempo parlando sia del presente che del futuro del numero 10, ma anche divertendosi con qualche sketch sempre molto divertente. La bellissima catanese ha provocato con la su simpatia il campione che è stato al gioco creando un’atmosfera veramente simpatica. I due si sono “dilettati” nel giocare a calcio, vista la richiesta della presentatrice di avere una lezione speciale dal maestro.

La Leotta ha mandato in porta Totti calciando qualche rigore e provando a seguire le sue direttive. Poi lo ha “umiliato” costringendolo anche a fare la boccuccia, dopo aver subito gol. Il tutto immortalato dagli immancabili selfie.

Tra uno scherzo e una battuta, Totti ha avuto anche modo di parlare dei suoi progetti nel mondo del calcio. Dal nuovo ruolo di scouting, per trovare qualche nuovo talento, alla porta socchiusa su un possibile ritorno alla Roma: “Mai dire mai!“. Poi anche il tempo per fare i complimenti alla tecnica della Leotta, a quanto pare portata anche nel giocare a calcio.

