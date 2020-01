Diletta Leotta: “Sono Pronta a Scendere in Campo e a Giocare”: ecco le parole della splendida conduttrice di DAZN in vista di Sanremo.

Come anticipato nella giornata di ieri, Diletta Leotta sarà tra i volti femminili del Festival di Sanremo 2020. La bellissima conduttrice di DAZN lo ha annunciato ufficialmente attraverso il proprio profilo Instagram: con lei, ci saranno il direttore artistico Amadeus, Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo) e Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi). Una bellissima notizia per tutti gli appassionati della kermesse musicale annuale più amata in tutta Italia, ma anche per i fan della bellissima catanese. Entriamo, però, nel dettaglio e proviamo a fare chiarezza.

Diletta Leotta a Sanremo: “Sono Pronta a Scendere in Campo e a Giocare”

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio al teatro Ariston. Ecco quanto dichiarato da Diletta Leotta: “Io sono pronta per scendere in campo e giocare, anzi ringrazio Amadeus, ringrazio la Rai e ringrazio anche Antonella Clerici che mi sta facendo da Cicerone. Sono contentissima di essere qui e mi piace fare parallelismi: l’Ariston è un po’ come San Siro e per la prima volta non sarò a bordocampo, ma scenderò proprio in campo“. Ecco il VIDEO:

