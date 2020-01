Cristiano Ronaldo salterà Juventus-Udinese di Coppa Italia: ecco il motivo dell’esclusione del fuoriclasse portoghese

La Juventus, dopo aver vinto all’Olimpico contro la Roma e scavalcato l’Inter in classifica in campionato, si tuffa sulla Coppa Italia. La competizione è considerata generalmente minore, ma bianconeri non vogliono sfigurare e contro l’Udinese gli uomini di Sarri vogliono imporsi. Sarà assente, però Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato vittima di un attacco di sinusite, perciò questa sera non sarà in campo all’Allianz Stadium.

La notizia è arriva qualche minuto fa ed ha colto tutti di sorpresa. Il numero 7 bianconera era stato convocato per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e avrebbe dovuto essere regolarmente in campo. All’ultimo minuto CR7 ha dovuto abbandonare ogni progetto per la serata, visto che il suo problema fisico, se pur di lieve entità, non gli permetterà di giocare.

Cristiano Ronaldo salta Juventus-Udinese di Coppa Italia: colpa di una sinusite

Nella conferenza stampa di vigilia il tecnico della Juventus Maurizio Sarri aveva affermato che avrebbe concordato con Cristiano Ronaldo l’eventuale impiego contro l’Udinese. CR7 era stato convocato, ma nel pomeriggio è stato vittima di un attacco di sinusite. Un problema che molto probabilmente gli consentirà di giocare la prossima gara, quella di campionato in casa contro il Parma, ma che lo costringe a guardare i compagni impegnati in Coppa Italia.

Ecco la formazione ufficiale della Juventus: Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Dybala.