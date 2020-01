Il cellulare provoca il tumore? Arriva la risposta ufficiale. Parla infatti Alessandro Vittorio Polichetti, primo ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il cellulare provoca il tumore? La domanda torna d’attualità dopo la sentenza della corte d’Appello di Torino, la quale ha evidenziato come effettivamente l’uso prolungato del telefono possa incidere in tal senso. Ma la scienza si oppone alla giurisprudenza.

Il cellulare provoca il tumore? La risposta ufficiale

Alessandro Vittorio Polichetti, primo ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità, ha infatti smentito tale possibilità nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

“L’ipotesi che l’uso prolungato del cellulare possa causare tumori al cervello non è fondata su una base scientifica“, assicura l’esperto. L’addetto alle radiazioni elettromagnetiche dell’Iss ha poi specificato che già in un vecchio verdetto del 2017: “ci esprimemmo sottolineando che la decisione non era fondata su una base scientifica. Ma nonostante ciò, da allora, anche le successive evidenze non hanno fatto altro che confermare questa impostazione”.

Potrebbe interessarti anche —> Prende viagra per i tori, operato d’urgenza per erezione prolungata

Nel 2011, però, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro classificò i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili elementi cancerogeni. “Questo – assicura Polichetti – non significa niente, perché nessuna correlazione è stata ancora stabilita”.

In ogni caso l’uomo ha fornito una serie di raccomandazioni a proposito degli smartphone, ossia di non tenerlo vicino al corpo se non viene utilizzato e di usare l’auricolare o il vivavoce piuttosto che tenere lo strumento attaccato all’orecchio e alla testa. Ma si tratterebbe solo di una sana e doverosa attenzione, nulla di più.