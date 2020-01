Tar del Lazio emette la sua sentenza: via la scorta a Capitano Ultimo

Sentenza è stata fatta: via la scorta a Capitano Ultimo. La decisione fu presa il 16 ottobre scorso ed oggi è arrivata la conferma del Tar del Lazio. Capitano Ultimo – pseudonimo di Sergio De Caprio – è un militare italiano noto soprattutto per l’arresto di Toto Riina. Quando seppe della decisione, commentò: “La mafia di Leoluca Bagarella, Biondino Salvatore e Matteo Messina Denaro brinda felice: hanno vinto tutti. Sì, le iene festeggiano sulle carcasse dei leoni. Ma le iene rimangono iene e i leoni leoni”.

Capitano Ultimo è stato ospite anche nel programma di Italia 1, Le Iene ed a Giulio Golia disse: “Ogni giorno penso che potrei essere ucciso, e ogni giorno sono pronto”. Oggi a darne l’ufficialità Antonino Galletti, legale del colonnello della Benemerita.

Capitano Ultimo, la risposta alla sentenza

Dopo essere venuto a conoscenza della sentenza, Capitano Ultimo – pseudonimo di Sergio De Caprio – ha commentato così sui suoi profili social: “Oggi 15 gennaio 2020, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per mantenere la sicurezza al capitano Ultimo e alla sua famiglia. Ha vinto il Generale Giovanni Nistri e tutti quei Funzionari che lo hanno sostenuto in questa battaglia. Da oggi colpire il capitano Ultimo sarà più facile per tutti. Stasera a Roma ricorderemo l’arresto di Riina alla casa famiglia, vi aspetto insieme ai carabinieri di allora, ai carabinieri di sempre, quelli che non abbandonano. Ringrazio con le lacrime agli occhi le 157mila persone che mi hanno sostenuto e mi sostengono, firmando la petizione online. Il vostro affetto è un onore immenso per me. Vi porto nel cuore uno a uno”.