Calciomercato Napoli, c’è un altro colpo in entrata. Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, Aurelio De Laurentiis sta per regalare un altro rinforzo a Gennaro Gattuso.

Diego Demme, Stanislav Lobotka e ora Konstantinos Tsimikas. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il Napoli sta praticamente chiudendo anche per il terzo acquisto di questa intensa sessione invernale.

Calciomercato Napoli, arriva il terzino

Si tratta di un esterno sinistro di difesa, ovvero l’altra urgenza in casa partenopea dopo il centrocampo. Classe 96 in forza all’Olympiacos, prenderà il posto di Faouzi Ghoulam che verrà invece girato in prestito a Lione o Marsiglia. L’esterno algerino, del resto, non si è mai più ritrovato fisicamente dopo il doppio grave infortunio al ginocchio destro.

Così cercherà maggior fortuna in Francia dove è avvenuto il suo exploit, ai tempi con la maglia del Saint-Etienne, per poi tentare la risalita in estate quando avrà accumulato minutaggio e sicurezza fisica.

Tra i 6 e gli 8 milioni di euro, sarà questo, nel frattempo, l’esborso della società per il terzino che prenderebbe il suo posto. Così – rivela il giornale – al di là delle smentite di facciata del Ds Cristiano Giuntoli, il Napoli sta per chiudere un’altra operazione in entrata.

Dovrebbe essere l’ultimo acquisto di questo avvio di 2020, anche a fronte di alcune uscite già in programma. Ai saluti ci sono Lorenzo Tonelli, Gianluca Gaetano (in prestito) e anche Fernando Llorente che tornerebbe al Tottenham. Ma nessuno dei tre verrà nel caso sostituito.