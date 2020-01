Calciomercato Milan. Rossoneri molto attivi a gennaio in entrata e in uscita. Dopo Ibrahimovic potrebbe arrivare un altro rinforzo in avanti da un club di Serie A

Effetto Ibrahimovic sul Milan. E’ bastato l’arrivo dello svedese per dare una scossa all’ambiente. A subirla, per primo, è stato l’allenatore Stefano Pioli che, sabato scorso a Cagliari, ha “disegnato” uno schieramento tattico che ben si adatta alle caratteristiche di Ibra, perno fondamentale al centro dell’attacco. Per la prima volta, dopo anni, il Milan ha abbandonato lo schema a tre punte per optare per il doppio centravanti con un 4-4-2 in grado di “esaltare” anche il ruolo delle mezze ali.

Proprio in quest’ultimo reparto, il Milan avrebbe intenzione di intervenire nuovamente sul mercato. Svanito Politano passato alla Roma e scambiato con Spinazzola e con Suso ben al di sotto di un rendimento accettabile, i rossoneri sarebbero sulle tracce di un altro esterno che gioca in Serie A.

Milan su Cengiz Under, pronto l’assalto alla Roma

É Cengiz Under il possibile rinforzo offensivo individuato dal Milan per rinforzarsi ulteriormente a gennaio. Stando a Gianluca Di Marzio, per l’attaccante turco c’è il forte gradimento dell’allenatore Pioli. Il Milan ha già tentato un primo affondo provando a scambiare Suso per Under, proposta rifiutata dai giallorossi che hanno poi virato su Politano.

Nonostante il primo rifiuto, il Milan ci proverà nuovamente. La trattativa, comunque, non si prospetta affatto facile. Cengiz Under, per età e caratteristiche tecniche, può rappresentare un giocatore fondamentale per la Roma del futuro. Al contempo, sembra difficile che i giallorossi possano avallare una cessione a titolo temporaneo.

Dunque, siamo alle schermaglie iniziali. La trattativa tra Milan e Roma è in divenire con possibili sviluppi nei prossimi giorni. E’ certo, comunque, che Cengiz Under rappresenta, al momento, per i rossoneri più di una tentazione.

