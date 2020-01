Calciomercato Milan, spunta un possibile acquisto a sorpresa per questo gennaio. Lo rivela l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, assicurando come il giocatore sia pronto a firmare.

Tre operazioni in entrata, altrettante in uscita. Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Asmir Begovic da una parte; Fabio Borini, Mattia Caldara e Pepe Reina dall’altra.

Ma il mercato del Milan non è finito qui. Perché nonostante il pesante rosso e tutte le difficoltà del caso, c’è ancora tanto che bolle in pentola. Come le tante cessioni in programma, tra le quali alcune autorevoli per sanare i conti e magari reinvestire.

Calciomercato Milan, spunta Duncan

Così oltre agli ultimi esuberi come Ricardo Rodriguez e Ante Rebic, ci sono anche diversi big sul mercato. Ovvero Krzysztof Piatek, Suso, Lucas Paquetá e Frank Kessie. Tutti potenzialmente in uscita in caso dell’offerta giusta. E nel caso tutti verrebbero rimpiazzati con un altro giocatore nel medesimo ruolo, anche se con caratteristiche differenti.

I 30 milioni che verrebbero per il centravanti polacco, per esempio, verrebbero reinvestiti per un potente esterno di fascia in virtù del nuovo 4-4-2 adottato da Stefano Pioli. Mentre le partenze in mediana porterebbero a volti nuovi a centrocampo, sempre mixando quantità e qualità.

Ed è qui che spunta un possibile affare a sorpresa per il club milanista. Perché come rivelato da Alfredo Pedullà attraverso il Corriere dello Sport di oggi, nel silenzio generale c’è Alfred Duncan che sta aspettando il Milan. Un giocatore che piace parecchio dalla società lombarda, la quale, non a caso, fece un tentativo già nella scorsa estate.

Ma il Sassuolo decise di sacrificare solo Stefano Sensi, trattenendo invece il 26enne ghanese e promettendogli di essere ceduto alla prossima occasione. La quale potrebbe concretizzarsi adesso. Dipenderà però tutto da Kessie: se dovesse salutare l’affare andrebbe in porto, altrimenti nulla da fare anche in questa circostanza. Il giocatore, nel frattempo, ha ricevuto un’offerta dalla Fiorentina ma starebbe tentennando proprio per capire gli sviluppi in Via Aldo Rossi.