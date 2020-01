Calciomercato Inter, è fatta per l’attaccante: l’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Conte avrà il suo nuovo bomber

Prosegue senza soste il mercato in entrata dell’Inter. Marotta ha definito nelle ultime ore lo scambio con la Roma tra Politano e Spinazzola, praticamente alla pari. Il laterale giallorosso dovrà però sostenere un supplemento di visite mediche nella mattinata di domani, prima di mettere la firma sul nuovo contratto. A meno di clamorose novità, sarà il nuovo esterno sinistro voluto da Conte.

Il tecnico leccese però ha fatto anche altre richieste al direttore generale e attende notizie positive per vedere finalmente rinforzata la sua rosa. Proprio oggi è volato a Londra, il ds Piero Ausilio, per iniziare la trattativa finale con il Tottenham per portare Eriksen a Milano, già a gennaio. Con una ventina di milioni l’Inter spera di anticipare la concorrenza, potendo contare sull’assenso del fuoriclasse danese, già d’accordo sulle cifre dell’ingaggio. Sarebbe il giocatore di qualità per la mediana, tanto mancato in questa prima parte di stagione, per compiere quel definitivo salto di qualità e lottare ad armi pari con la Juventus.

Calciomercato Inter, è fatta: a breve l’annuncio

Ma il nome più vicino ai nerazzurri è quello di Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea, ormai fuori dai piani di Lampard, ha un’intesa totale con l’Inter e ha già parlato con Conte del suo nuovo ruolo a Milano. Sarà la prima alternativa a Lukaku, in un attacco sin qui straordinario ma un pochino avaro di alternative. Il bomber francese, pur senza essere un grande realizzatore, ha sempre dato un grande apporto alla manovra offensiva delle proprie squadre. Come dimenticare ad esempio il mondiale vinto con la Francia un anno e mezzo fa, assieme all’Europa League della scorsa primavera con i Blues.

Il prezzo già concordato di circa 5 milioni, verrà versato nei prossimi giorni nelle casse di Abramovich, così da consentire a Giroud di arrivare nel capoluogo lombardo e svolgere le visite mediche. Conte spera di averlo già a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce.

