Nuvo accordo con Sport Italia per 24 partite in chiaro: tutte le novità per il calcio italiano

Il calcio italiano tira un sospiro di sollievo grazie ad un accordo con Sport Italia. La Lega Nazionale Dilettanti ha stretto un accordo con il canale TV secondo cui verranno trasmesse 24 partite da gennaio fino al termine della stagione. Si inizierà domenica alle ore 15 con la partita del girone H di Serie D tra Bitonto e Fasano.

La ripartizione delle 24 gare è la seguente: 21 gare della stagione regolare più la finale scudetto, la finale di Coppa Italia Dilettanti e la finale juniores di categoria. Una grande occasione per la Serie D di ricevere maggiore visibilità ed accrescere il proprio pubblico.

Accordo Sport Italia – calcio italiano

L’accordo Sport Italia va ad aggiungersi ai precedenti accordi presi con Eleven Sports che permette la trasmissione in diretta streaming sulla piattaforma web delle partite di Foggia e Palermo. Un esperimento del genere fu fatto anche l’anno scorso, ma sulla piattaforma DAZN, dove erano visibili le partite del Bari, adesso promossa in Serie C.

Un passo in avanti per la TV e il calcio minore che và ad accrescere la visibilità dello sport dilettantistico. Un ulteriore passo in avanti, potrebbe vedersi quest’estate: è in corso una trattativa con Sky Sport per la trasmissione delle partite della Serie A di beach soccer, competizione organizzata dalla LND.