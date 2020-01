Una caduta dalla moto con effetti imprevisti e … sorprendenti per un 35enne inglese di Southampton

Per la serie storie vere, fatti incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare una vicenda avvenuta nel 2018 in Inghilterra

Un imprevisto durante un’uscita in moto così bizzarro da diventare un caso di studio per un’importante rivista scientifica. Non si sarebbe mai aspettato un epilogo un motociclista inglese che, nel 2018, è caduto con la sua moto. Una situazione che capita sovente ai biker e che, fortunatamente, per lui si è conclusa senza contusioni o fratture ma con un problema ulteriore difficile da fronteggiare.

Il ragazzo, infatti, ha riportato un’erezione del pene durata addirittura ben nove giorni. Come è possibile vi domanderete ? Stupore a parte, il caso rientra in una fattispecie medica documentato come ha potuto constatare lo stesso motociclista dopo essersi recato al pronto soccorso per ricevere le cure del caso per l’imbarazzante disturbo fisico.

Il motociclista vittima di Priapismo ad alto flusso

I medici hanno diagnosticato allo sfortunato 35enne un priapismo ad alto flusso. In pratica, in seguito alla caduta si è creato un ematoma nella zona dello scroto con due fistole e un accumulo di sangue che, non potendo defluire, ha alimentato continuamente i vasi sanguigni della zona genitale con conseguente erezione costante e relativi fastidi nelle funzioni fisiologiche e quotidiane.

I medici sono intervenuti sulla lesione con una caterizzazione che è risultata efficace e ha permesso al ragazzo di recuperare una corretta funzionalità del pene.

Il caso del motociclista è stato anche oggetto di un articolo dedicato sulla rivista scientifica Case Reports in Urology che potete consultare qui. Una conferma medica importante che certifica ulteriormente la veridicità del fatto, il quale, in una visione superficiale potrebbe sembrare una delle tante storie create ad hoc da pagine satiriche e umoristiche presenti in gran numero sui social.

