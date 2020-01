Ad Andria una bambina è stata investita sulle strisce pedonali all’uscita da scuola: le condizioni. Paura anche per la madre

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio ad Andria, in provincia di Bari, dove una bambina di 10 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali all’uscita da scuola. Il fatto è avvenuto davanti all’istituto elementare ‘Aldo Moro’ in Viale Pietro Nenni. Secondo le prime ricostruzioni la bimba, appena uscita da scuola intorno alle 14, stava procedendo l’attraversamento della strada sulle strisce, peraltro alla presenze di un vigile urbano, ma un’ imprudente donna alla guida di una Toyota Yaris non ha fatto in tempo a fermarsi, investendo la minore.

La donna si sarebbe immediatamente fermata a prestare soccorso, prima dell’arrivo del 118. La bambina è stata subito trasportata all’ospedale civile ‘Lorenzo Bonomo‘ in codice rosso. Le condizioni sono abbastanza gravi: i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico ed ora è tenuta in osservazione nella struttura sanitaria. Secondo alcune fonti avrebbe anche riportato delle ferite, per fortuna non gravi, al volto. Dramma sfiorato anche per la madre, che ha accusato un malore dopo l’incidente. La polizia locale sta indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.

Andria, bambina investita sulle strisce pedonali: gli aggiornamenti

Una tragedia sfiorata, probabilmente per una distrazione alla guida da parte della conducente del veicolo che ha investito la bambina di 10 anni. Il codice stradale prevede, con apposito cartello, che gli automobilisti debbano rallentare e all’occorrenza fermarsi, nelle vicinanze di scuole ed istituti dell’infanzia, soprattutto negli orari in cui è prevista l’uscita degli alunni.

Per fortuna, secondo gli ultimi aggiornamenti dati dal sito ‘Andrialive.it‘, la bambina starebbe meglio e non in condizioni così gravi come si temeva al momento del trasporto in ospedale. Alla 10enne sono state effettuate delle suture e resterà ancora in osservazione al Pronto Soccorso del nosocomio pugliese.