Ad Ancona un operaio è morto mentre era al lavoro: ecco le cause del terribile incidente in un cantiere

Altra morte ‘bianca’, stavolta ad Ancona, dove un 49enne operaio, è morto in un tragico incidente sul posto di lavoro. L’uomo, di origini campane, stavo lavorando nel cantiere del nuovo ospedale di Ancona Sud-Inrca, nel territorio Camerano, quando è stato colpito alla testa da un braccio meccanico di un bobcat condotto da un collega. Sul posto sono arrivati i soccorsi, comprensivi anche di eliambulanza, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Si apre malissimo il 2020 per quanto riguarda gli incidenti mortali sul lavoro, visto che quello di Ancona è il 17° nei primi 15 giorni del nuovo anno. Solo ieri, infatti, si sono registrate altre due vittime mentre svolgevano la propria professione, uno a Cuneo e l’altro in provincia di Alessandria. Numeri impietosi anche quelli del 2019, visto che nei precedenti 12 mesi sono stati in Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Indipendente dei morti sul lavoro, addirittura 1437 (una media di quasi 4 al giorno).

Ancona, operaio morto sul luogo di lavoro: i dettagli della tragedia

La vittima si chiamava Pasquale Marigliano ed era originario di Napoli. Da quanto appreso dalla testimonianze di chi era sul posto questa mattina, il 49enne indossava il caschetto di sicurezza, che però non gli ha impedito di perdere la vita dopo l’impatto del braccio meccanico della macchina manovrata dal collega, un albanese di 29 anni. Quest’ultimo, al momento, rimane l’unico indagato per l’incidente. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che hanno raccolto altre testimonianze di chi era nel cantiere stamattina.