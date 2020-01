Un aereo tenta un atterraggio di emergenza e scarica il carburante nei pressi di una scuola a Los Angeles

Tragedia sfiorata, ma comunque un incidente che ha lasciato più di qualche strascico. Davvero incredibile quanto accaduto a Los Angeles, California. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, un aereo della compagnia Delta Airlines avrebbe scaricato carburante su una scuola, in una zona abitata, causando diversi feriti. E molti di questi sono bambini. Un disastro, ma poteva andare decisamente peggio, perché il velivolo stava rientrando per un atterraggio di emergenza, rischiando seriamente di schiantarsi. Alla fine la procedura ha previsto lo scarico del carburante: per l’aeroplano e per i suoi passeggeri tutto ok, decisamente peggio è andata a chi si trovava a terra.

I feriti dal lancio del carburante dall’aereo sono almeno una sessantina, fra cui una ventina di bambini che in quel momento stava giocando nell’area giochi di una scuola californiana. Sul posto attualmente sono presenti i vigili del fuoco e il personale paramedico, che si sta prendendo cura dei feriti, in particolar modo dei bambini delle scuole elementari di Cudahy e South Los Angeles.

Aereo scarica carburante a Los Angeles: la ricostruzione dei fatti

Visto il clima tutt’altro che sereno negli Stati Uniti si è subito pensato al peggio, probabilmente ad un attacco terroristico di qualche tipo. Invece nulla di tutto ciò, soltanto una procedura per evitare che il velivolo, in atterraggio di emergenza, potesse avere problemi col combustibile. Per questo l’aereo della Delta Airlines ha dovuto scaricare il carburante su un’area abitata di Los Angeles, dove si trovavano delle scuole. Non è ancora noto se ci sia stato un errore di valutazione o se è stata una procedura obbligata: sul caso la Federal Aviation Administration ha fatto sapere di aver avviato un’indagine.

Il volo, partito proprio da Los Angeles, doveva arrivare a Shangai, in Cina, ma è dovuto tornare subito alla base di partenza per cause ancora in fase di accertamento. Per un errore umano o forse per un guasto meccanico, l’aereo ha dovuto scaricare questo carburante, colpendo un’area densamente abitata. I feriti hanno riportato delle forti ustioni e irritazione agli occhi, per fortuna senza gravi conseguenze. Ecco il video dell’accaduto, fornito dalla Reuters.