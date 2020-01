Aborti, la drammatica situazione in Italia: ce ne sono in media addirittura nove ogni ora

Sono passati oltre quarantanni dall’approvazione della Legge n.194 del 22 maggio del 1978, la cosiddetta “Legge sull’aborto“. All’epoca sembrava una svolta di civiltà, promossa dalle battaglie dei Radicali, per consentire alle donne di sfuggire dalla clandestinità e da rischi incredibili per la propria salute, sfuggendo alla legalità. Ma cosa è realmente cambiato a distanza di oltre 4 decadi?

Subito dopo l’entrata in vigore del provvedimento, si ebbe un picco negli anni ’80 (addirittura 234mila nel 1982), con probabilmente una leggerezza eccessiva nel compiere un passo così importante. Era diventata quasi una forma di protesta da parte dei movimenti politici e giovanili, tralasciando l’aspetto bioetico molto importante in accadimenti del genere. Molte donne, dopo averlo compiuto hanno dovuto superare problemi psicologici e crisi di non poco conto, dovute pur sempre ad una cosa innaturale. La Chiesa ha sempre condannato ovviamente quello che a loro avviso resta un atto contro la natura di Dio. Lo stesso Papa Francesco, proprio nella sua omelia di inizio anno in Vaticano, ricordando la figura della Vergine Maria e della Sacra Famiglia di Gesù, ha ribadito il rispetto alla vita troppe volte sottovalutato. Il Santo Padre ha ribadito: “Le donne sono fonti di creazione, eppure sono continuamente maltrattate, violentate e costrette a sopprimere la vita che portano dentro di loro. La violenza contro la donna è violenza contro Dio. In base a come trattiamo il corpo della donna esprimiamo il nostro livello di umanità“.

Aborti, la drammatica situazione in Italia: nove ogni ora

Il Papa ha anche voluto sottolineare il ruolo della maternità: “Il ruolo della madre viene umiliato, perché l’unica crescita che interessa è quella economica”. Un monito verso i vizi della nostra società, sempre più incentrata sull’egoismo e sul materialismo. Nonostante un calo vistoso rispetto ai dati spaventosi degli aborti negli anni ’80, attualmente in Italia ce ne sono ancora molti. Nel 2019 il dato ufficiale recita circa 80mila interruzioni di gravidanza volontarie. Praticamente stiamo parlando di 9 aborti ogni ora. Se pur meno rispetto al passato, sempre tantissimi, soprattutto in virtù del miglioramento delle condizioni sociali medie e dei passi avanti enormi svolti dalla medicina. Decidere ora di abortire, con le varie possibilità contraccettive e non che esistono, è decisamente una cosa pesante. I movimenti pro life stanno prendendo sempre più piede anche in Italia, per ribadire l’importanza di capire il peso che può derivare da tale decisione. Molto spesso le conseguenze per la madre sono molto più psicologiche che fisiche, un peso che magari si percepisce con il passare del tempo. Purtroppo poi, però, non è più possibile tornare indietro. Bisogna prevenire perchè è impossibile curare.

