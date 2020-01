Vaticano, la vicenda celibato dei preti: il Cardinale Sarah accusa l’ex Papa: “Sapeva tutto”

La vicenda relativa al celibato dei preti sta tenendo banco in queste ore in Vaticano. Le parole rilasciate negli ultimi giorni dal Papa emerito Jopeph Ratzinger, hanno fatto il giro del mondo. L’ex Pontefice ha realizzato assieme al cardinale Robert Sarah, un libro proprio su questo argomento. Il lavoro uscirà il prossimo 15 gennaio nelle librerie e già sta destando scalpore. Dopo diverso tempo Ratzinger era tornato a parlare proprio per promuovere il suo lavoro e lanciare un monito al mondo della Chiesa.

“Io credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande significato”, ha detto Benedetto XVI, “indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita“.

Vaticano, celibato dei preti: Sarah accusa il Papa

Il cardinale Robert Sarah, autore assieme a Ratzinger del libro in cui si parla del celibato dei preti, ha “accusato” metaforicamente l’ex Papa: “Affermo solennemente che Benedetto XVI sapeva che il nostro progetto sarebbe diventato un vero e proprio libro. Posso anche confermare che abbiamo scambiato diverse bozze per stabilire assieme le correzioni“. Questa la nota riportata da Sarah su Twitter in cui ribatte a quanto affermato da alcuni media nelle ultime ore. Gli appunti affidati al cardinale dovevano diventare un libro e tutti lo sapevano, ovviamente compreso Joseph Ratzinger. Sono attesi nelle prossime ore ulteriori sviluppi in materia.

Des attaques semblent insinuer un mensonge de ma part. Ces diffamations sont d’une gravité exceptionnelle. Je donne dès ce soir les premières preuves de ma proche collaboration avec Benoît XVI pour écrire ce texte en faveur du célibat. Je m’exprimerai demain si nécessaire. +RS pic.twitter.com/L8Q6NmkXKE — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) January 13, 2020

