Totti gol da punizione incredibile in un match di calcio a otto. Ecco il video della rete che sta facendo letteralmente impazzire il web e tutti gli amanti del calcio giocato.

Ormai è da un po’ che il campione giallorosso, Francesco Totti, non marca più i campi della Serie A. Il fantasista romani ha appeso le scarpine al chiodo diversi anni fa, con un addio che ebbe del commuovente e che si è inciso nei cori di tutti gli amanti di questo sport. L’ex numero 10 della squadra capitolina, dopo un breve periodo da dirigente, alla dne ha deciso di cambiare un po’ aria ad aspettare. Chissà che non sarà la prossima società a comprare la squadra giallorossa a decidere quale sarà il suo coinvolgimento col club. Chissà che non avrà un ruolo ancora più importante o che non diventerà l’allenatore in seconda di chiunque sostituirà Fonseca in futuro. Prima di prendere qualsiasi decisione in tal senso, però, Totti pensa solo a giocare, in modo non professionistico ovviamente.

Totti, gol da punizione durante calcio a otto: “Sei matto!” – VIDEO

Ieri sera il fantasista romano ha indossato la maglia del suo Totti Sporting Club ed ha deciso di scendere in campo contro gli avversari del Gamondi Roma. Le due formazioni si sono date battaglia per diverso tempo all’interno della gabbia da gioco tipica del calcio a otto.

Alla fine il match si è concluso con uno spettacolare 3 a 3 che ha regalato ai presenti alcune perle di rarissima fattura. Tra queste non poteva di certo mancare un colpo di genio da parte dello stesso Totti. Come si vede nel video pubblicato da ForzaRoma, infatti, l’ex attaccante giallorosso ha avuto un vero e proprio colpo di genio. Calcio di punizione da lontano, posizione defilata. Il portiere ne mette in due in barriera. Totti carica il tiro e poi lancia una vera e propria sassata che termina la corsa solo in fondo alla rete.

