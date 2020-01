Un uomo in Messico si è preparato a un incontro amoroso assumendo un ingente dose di stimolante. I risultati si sono rivelati quasi … tragici

Per la serie storie vere, fatti incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare una vicenda da poco accaduto in Messico

Di storie bizzarre legate al sesso e alle abitudini sessuali ne abbiamo sentite e lette parecchie. L’ultima, e più recente, arriva dal Messico dove un uomo ha rischiato la vita per aver assunto una dose eccessiva di stimolante sessuale.

Da quanto si legge su TGCOM24, l’uomo avrebbe assunto lo stimolante prima di un incontro amoroso. Ci teneva molto a fare bella figura con la partner al punto che sarebbe andato a comprare il farmaco a Veracruz, città distante 900 km dal luogo in cui abita. Lo stimolante in questione, tuttavia, non era di quelli conosciuti e in commercio in farmacia bensì un surrogato utilizzato dagli allevatori per favorire l’inseminazione dei tori.

Incurante del pericolo, l’uomo non ha esitato a prenderlo. Una scelta improvvida che stava per causare danni irreparabili all’organo genitale, “vittima” di un’erezione ininterrotta.

Operazione d’urgenza

Poco dopo aver assunto il farmaco stimolante per animali, l’uomo ha iniziato ad accusare dolori lancinanti al basso ventre. Visitato dai medici dell’ospedale di Reynosa è stato lui stesso a confessare il misfatto.

Di fatto, il farmaco gli ha causato una stimolazione ininterrotta tale da provocare un’erezione imponente durata ben tre giorni. Sottoposti a uno sforzo eccessivo, i tessuti dell’organo genitale hanno rischiato la rottura e una possibile necrosi. I medici, fortunatamente, sono riusciti a intervenire in tempo e a operare l’uomo che così ha evitato danni di funzionalità permanenti.

Scampato il pericolo, speriamo che la prossima volta, per lui, il buon senso prevalga sull’eccessiva ansia da prestazione che, se non controllata, può procurare danni seri e, a volte, anche irreparabili.

