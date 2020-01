Napoli, scontro tra tre treni nella metropolitana: ci sono dei feriti

Brutto incidente all’interno della metropolitana di Napoli, dove tre treni si sono scontrati questa mattina presto. L’incidente è avvenuto all’interno della Linea 1 all’altezza della stazione di Piscinola. Le corse tra il capolinea, Chiaiano e Frullone, sono state immediatamente interrotte, nell’area nord di Napoli. Inizialmente non erano state interrotte le corse dalla stazione Colli Aminei sino a Garibaldi, fino a quando non è stato chiaro l’accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Torino, la folle sfida tra carri attrezzi finisce con una multa record

Napoli, scontro treni metropolitana: ci sono feriti

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, intervenuti sul luogo, il tamponamento dei tre treni è avvenuto nella stazione di Piscinola. Il terzo treno che usciva dal deposito, si è andato a scontrare con i due già fermi, colpendo la coda di uno e la parte posteriore dell’altro. Secondo quanto riportato dall’Azienda Napoletana Mobilità, ci sarebbero dei feriti per le conseguenze dell’impatto, che è stato piuttosto forte. Le linee sono state interrotte tra Piscinola e Colli Amenei e non è chiaro quando torneranno operative. Anche testimoni sul posto hanno confermato l’intervento tempestivo delle ambulanze per prestare il primo soccorso ai contusi, che non sarebbero comunque gravi.

Ulteriori indagini sono in corso per stabilire le reali dinamiche dell’incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto a Napoli: malore in strada, muore calciatore