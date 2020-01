Miriam Leone, strano messaggio via Instagram postato dall’ex Miss Italia. E’ in arrivo una nuova avventura dopo ‘1992’ e ‘1993’ di Sky?

Nuova avventura in arrivo per Miriam Leone? Così sembrerebbe, interpretando un certo messaggio postato tra le linee su Instagram. E non è certo da escludere data la sua strepitosa bellezza e intraprendenza e dopo l’exploit anche da attrice.

Miriam Leone e lo strano messaggio su Instagram

L’ex Miss Italia ha infatti postato un messaggio criptico sui social, letto da molti come un annuncio velato tra il posso e non posso dire. Ecco quanto si legge nella didascalia: “Di che colore sono i tuoi occhi? Lunedì un po’ damavelata un po’ nonnesicilianediiniziosecoloscorso… Nuove avventure all’orizzonte, e oggi c’è il sole…”. Con una serie di hashtag sospetti, ossia ‘la riservatezza è un valore’, ‘nuove avventure’ e ‘buon inizio’.

Mentre c’è chi assicura che non era altro che una frase ad effetto per lo scatto postato, c’è chi invece ritiene che sia un chiaro messaggio per un nuovo grande progetto in arrivo dopo il ruolo in ‘1992’ e ‘1993’ su Sky.

Potrebbe interessarti anche —> Diletta Leotta sbarca al Festival, ma ha già una rivale pericolosa

Miriam Leone che nel frattempo è desiderata da tutti ma ancora senza un partner fisso, nonostante la grande bellezza. Colpa anche di un ‘trauma’ giovanile: “Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore – spiegò la bella catanese in un’intervista del 2019 – . L’amore a una certa età era così: patimento e dolore. “Non sarò mai all’altezza”, mi dicevo mentre il bello di turno, ignaro, mi passava davanti in motorino“.

Ora però non ne soffre più: «Non più perché riesco a volermi più bene. Non mi infliggo tormenti o inutili scomodità sentimentali. Esplodo prima e dico: “No, non fa per me”. Rifiuto l’offerta e vado avanti». E a proposito dell’amore romantico: «Magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte”, dice quasi rassegnata. Non si impegna, ecco.