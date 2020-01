Il maresciallo Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare la tregua con Fayez al-Sarraj

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il maresciallo libico Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l’accordo di tregua con il governo di accordo nazionale di cui è a capo Fayez al-Serraj. Per il militare, il documento proposto ignorerebbe molte richieste dell’esercito nazionale libico. Al-Serraj invece aveva già firmato dal pomeriggio il testo stilato stamane sull’asse Mosca-Istanbul.

Haftar, il rifiuto dell’accordo e la fuga dalla Russia

Haftar aveva chiesto questa notte di tempo per riflettere sul testo dell’accordo e, nonostante la fiducia del premier Giuseppe Conte che era convinto avvenisse la firma, stamane ha fatto comunicare il rifiuto di tale patto. Successivamente ha prontamente lasciato la Russia a bordo del Falcon 900.

“Non ci sarà alcuna firma sull’accordo di Mosca per diversi motivi. Il più importante di questi è l’intenzione della Turchia di sfruttarlo imponendosi attraverso esso come attore di riferimento in Libia per legittimare i due memorandum d’intesa firmati con il Presidente del Gna. Al contempo non è accettabile il riconoscimento implicito del parlamento parallelo di Tripoli (Consiglio di Stato) come nuovo organo in conflitto con il parlamento legittimo di Tobruk, oltre alla frammentazione delle forze armate”. Questa la nota confidenziale dell’uomo della Cirenaica fatta poi circolare da alcuni suoi uomini.

Il 19 (?) gennaio si terrà la conferenza di Berlino sulla Libia, come comunicato dalla Germania stessa. Tra le nazioni presenti ci sarà l’Italia con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“I preparativi per questa conferenza sono in corso, e questa dovrebbe tenersi in ogni caso a gennaio a Berlino, la cancelliera e il ministro degli Esteri lavorano da settimane a questo processo internazionale”, ha affermato Steffen Seibert.

