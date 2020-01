Juventus, Sarri prima del match contro l’Udinese. Il tecnico della squadra bianconera è stato interrogato sulla gara di domani valida per la Coppa Italia e non solo.

Juventus Sarri ha parlato a in conferenza stampa. L’attuale tecnico della squadra bianconera ha risposto alle domande dei giornalisti. L’allenatore è reduce da un’importante vittoria contro la As Roma, battuta con un netto 2 a 1. Il club bianconero vuole come sempre primeggiare e per questo non sono permessi errori o festeggiamenti eccessivi. Di seguito le parole del tecnico alla vigilia della gara contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE —> Totti, gol da punizione durante calcio a otto: “Sei matto!” – VIDEO

“Adattare Emre Can come difensore nella linea a quattro? Nella difesa a quattro penso sarebbe un percorso lungo, in Nazionale gioca nella difesa a tre. Per giocare in mezzo al campo ci vanno caratteristiche particolare, che sia mezzala o centrale.

Pjaca titolare domani? Quando ero a Napoli era uno dei nostri obiettivi principali. È un giocatore da enormi potenzialità, se si apre spazio per lui sarei il più contento. Mi sono arrabbiato molto quando ha firmato per la Juventus.

Le condizioni dell’Olimpico e gli infortuni? Quest’anno mi sembra meglio degli altri anni. Vedendo la dinamica degli infortunati ho dei dubbi che possa essere stata colpa del campo. Hanno avuto due cedimenti strutturali, Demiral veniva da una grande elevazione. Le condizioni dell’Olimpico mi sembrano migliori”.

Juventus, Sarri: “Mi infuriai quando Pjaca non scelse il Napoli”

“Le condizioni di Chiellini? Ci dispiace che Demiral in un momento così speciale sia andato in contro ad un infortunio così pesante. Giorgio non è nelle mani dello staff tecnico ma ancora in quelle dello staff medico. Vedendolo corre mi sembra abbia una corsa abbastanza fluida. Quando sarà col gruppo sarà più facile da valutare. Ah domani si gioca con l’Udinese!

Se ho parlato con Dybala? Con lui parlo tutti i giorni anche perché è simpatico. Lui ha semplicemente chiesto il motivo della sostituzione. Abbiamo attaccanti forti, non bisogna vivere di polemica. In qualsiasi posto di lavoro possono esserci delle litigate”.

LEGGI ANCHE —> Milan, è UFFICIALE: c’è una nuova cessione