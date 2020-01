Infila in un tubo di metallo per 5 giorni il suo pene che marcisce:è accaduto davvero e il protagonista di questa vicenda è un 21enne thailandese.

Infila in un tubo di metallo il suo pene che, dopo 120 ore, finisce per marcire. Sembra qualcosa di fantasioso, ma è accaduto davvero: il protagonista di questa surreale storia è un 21enne thailandese che aveva escogitato un espediente alquanto bizzarro per masturbarsi. Il ragazzo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘fanpage.it’ – avrebbe prima infilato il suo membro in una calza e successivamente in un cilindro di metallo. Ad un certo punto, però, il dolore è diventato insopportabile e il thailandese si è visto costretto a dirigersi in un ospedale di Bangkok e a raccontare la sua storia.

I medici hanno spiegato che l’estrazione del pene dal cilindro di metallo si sarebbe conclusa soltanto dopo 3 ore, dal momento che solo l’utilizzo di una lama ha permesso di aprire il bullone e i dadi del cilindro. L’uomo ha rischiato seriamente di perdere per sempre il suo organo riproduttivo che, all’arrivo in ospedale, era quasi completamente marcito. Una storia incredibile che il 21enne non dimenticherà tanto facilmente e che, quasi sicuramente, lo inviterà ad usare nuovi espedienti per appagare le sue voglie.

