Grave episodio a Foggia, dove un uomo incappucciato incendia l’auto delle guardia ambientali. Ecco il video del fatto

A Foggia un uomo ha incendiato un’automobile di servizio dell’associazione di volontariato ‘Civilis-Ispettori ambientali‘ di Manfredonia, in Via delle Cisterne, nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio. Il fatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il presidente dell’associazione Giuseppe Marasco ha pubblicato il video su Facebook. Nelle immagini si vede un individuo incappucciato mentre cosparge di benzina il veicolo delle guardie ambientali, per poi appiccare il fuoco.

LEGGI ANCHE >>> Bari, arriva il maxi arresto: le mani dei clan sul gioco d’azzardo

Foggia, incendia auto delle guardie ambientali: il video dell’accaduto

Continua il clima di tensione nella provincia foggiana, dopo che nella giornata di ieri era stata incendiata una saracinesca di un negozio a Vieste, mentre l’11 gennaio scorso una bomba era stata fatta esplodere davanti al negozio di una parente del presidente del Consiglio comunale di Orta Nuova, la cui macchina era già stata bruciata qualche tempo prima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bari, blitz dei carabinieri: arresti per droga e traffico di armi

Il nuovo attentato è accaduto a Manfredonia, con l’uomo che, intorno alle 22.30 di lunedì, dopo aver incendiato l’auto delle forze dell’ordine è scappato. In queste ore i carabinieri stanno indagando e sono alle tracce del piromane, autore di un gesto apparentemente senza alcun senso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e riportare sicurezza nel luogo dell’incendio. C’è allarme tra i cittadini, ma soprattutto all’interno delle istituzioni locali, visto che si tratta di attacchi mirati di stampo mafioso.