Cina, enorme voragine inghiotte autobus e provoca 6 morti: l’episodio è accaduto precisamente di fronte a un ospedale di Xining.

Incredibile quanto accaduto in Cina, precisamente a Xining, capitale della provincia cinese di Qinghai. All’improvviso, in strada – secondo quanto riferito da ‘Il Fatto Quotidiano’ – si sarebbe aperta un’enorme voragine che avrebbe letteralmente inghiottito l’autobus che stava transitando in quel mondo di fronte all’ospedale. L’incidente, al momento, avrebbe provocato la morte di 6 persone, mentre ci sarebbero anche 16 feriti e circa 10 dispersi.

Cina, voragine inghiotte autobus e provoca 6 morti: il Video

Ma non è finita qui: dopo lo sprofondamento del manto stradale e dell’autobus, sarebbe scoppiata anche un’esplosione all’interno della voragine. Già in passato, la popolazione cinese ha assistito ad episodi di questo genere: sei anni fa a Shenzhen persero la vita 5 persone, mentre due anni fa ci furono 4 vittime a Dazhou. Ecco il VIDEO pubblicato proprio in queste ore sui canali Youtube:

