E’ stata stilata la classifica dei fatturati dei club di calcio: il Barcellona prende la testa, in risalita la Juventus. Ancora indietro le altre italiane

Nella classifica tra i club calcistici più ricchi del mondo il Barcellona torna in testa, scavalcando i rivali storici del Real Madrid. E’ la Spagna, dunque, a farla da padrone nel rapporto stilato, come ogni anno, dalla Deloitte Football Money League, dove vengono classificate le società in base al fatturato dell’ultima stagione. Blaugrana e Blancos nella Liga spagnola sono attualmente appaiati, ma in campo economico i catalani hanno fatto un importante balzo in avanti.

Con 840,8 milioni di euro di ricavi nel 2018/2019, cifra record per questa classifica e primo club a superare quota 800, il Barca precede i madrileni, che si fermano a 757,3 milioni. Un’importante crescita per il club di Bartomeu, che guadagna 150 milioni in più in un solo anno.

Calcio, classifica fatturati: Barcellona in testa, in risalita Juventus. Indietro le altre italiane

Dietro alle due big spagnole si confermano grandi potenze anche le inglesi. Il resto della top 10 della graduatoria è occupata, infatti, quasi totalmente da società di Premier League. Il Manchester United, nonostante le difficoltà in campo, se la passa ancora molto bene dal punto di vista economico, visto che i ‘Red Devils’ fatturano 711,5 milioni. Quarto, il Bayern Monaco con 660,1 milioni (+30 rispetto alla scorsa stagione, sale anche il Paris Saint-Germain con 635,9. A seguire Manchester City (610,6), i campioni d’Europa del Liverpool (604,7), Tottenham (521,1) e Chelsea (513,1).

E le italiane? Come accade ormai da circa un decennio, l’unica a tenere botta è la Juventus, che grazie anche all’acquisto di Cristiano Ronaldo scala una posizione ed entra in top 10, incrementando il fatturato da 394,5 milioni a 459,7. Per trovare un’altro club italiano dobbiamo scorrere fino al 14° posto occupato dall’Inter (364,6 milioni, incremento del 30%). La Roma è 16esima con 231, mentre il Napoli è 20° con 207,4. Ancora più indietro il Milan, in 21esima posizione, che con i suoi 206,3 milioni addirittura regredisce rispetto allo scorso anno.