Torino, la corsa tra due carri attrezzi per arrivare primi sul luogo di un incidente si è trasformata in un boomerang. Mano pesante da parte dei vigili.

Torino, due carri attrezzi sfrecciano nella notte per arrivare come primi sul luogo di un incidente. Ma rischiano più volte di provocarne uno loro e così, dopo una segnalazione, è toccato alla Polizia Municipale fermarli ed elevare anche una multa salata che servirà di lezione, per tutti.

La prima regola per chi guida un carro attrezzi è quella di essere tempestivo, arrivare prima degli altri. Lo hanno pensato anche i due autisti in questione che hanno sentito la notizia di un incidente in piazza Rebaudengo, periferia Nord della città. Così hanno cominciato a lanciarsi a tutta velocità lungo corso Vercelli una delle vie più trafficate nella zona Barriera di Milano.

Ma nella loro folle corsa sono stati notati da molti e così si è attivata la Polizia Municipale che prima ha notato uno dei due mezzi in piazza Crispi mentre sfrecciava procedendo a zig zag tra il traffico per raggiungere in tempo l’incidente. Lo ha fatto bucando numerosi semafori rossi e creando il panico tra gli altri automobilisti. Come il secondo mezzo, che lo ha raggiunto poco dopo e così tra i due è cominciata una folle rincorsa.

Carri attrezzi a 120km/ in città, la multa dei vigili è pesantissima



I due carri attrezzi hanno continuato a superarsi a vicenda, con manovre ben poltre il limite della strada, fino a quando non sono stati bloccati da una pattuglia della Polizia municipale. Dai verbali è emerso che sfrecciavano a 120 km/h in piena città. Non è bastato consegnare patente e libretto, perché sono state contestate in tutto ben ventuno violazioni del Codice della Strada.

Così per uno dei due autisti (di 27 e 44 anni) è scattata una multa di duemila euro e una decurtazione di 88 punti sulla patente. All’altro tutto sommato è andata meglio: ‘solo’ 700 euro di multa e 27 punti persi sulla patente. E ora avranno tempo per meditare sulla loro condotta ben oltre i limiti.

Ma a Torino non è nemmeno la prima volta negli ultimi mesi. A giugno, due veicoli simili erano stati avvistati sfrecciare sulla corsia riservata ai mezzi pubblici nella centralissima via Pietro Micca per raggiungere il centro. A novembre, un altro carro attrezzi era stato inseguito dalle parti di Porta Palazzo fino in strada Pianezza.