Sopravvive per 23 giorni sotto zero e si salva grazie ad una geniale idea: ecco il video che sta facendo il giro del mondo.

La sua storia sta facendo il giro del mondo e ne sentiremo sicuramente parlare ancora a lungo. Il protagonista si chiama Tyson Steele, ha 30 anni ed è riuscito nell’impresa di sopravvivere sotto zero per la bellezza di 23 giorni. Lo riferisce in queste ore l’edizione online di ‘Repubblica’, secondo cui Tyson alla fine si sarebbe salvato grazie alla gigantesca scritta ‘SOS‘ sulla neve. A quel punto, un elicottero della polizia si sarebbe accorto di lui e lo avrebbe tratto in salvo.

LEGGI ANCHE >>> Prende la strada per una pista e atterra con il suo aeroplano tra le auto che circolavano – VIDEO

Sopravvive per 23 giorni sotto zero e riesce a salvarsi: il Video

L’uomo si sarebbe ritrovato da solo, in mezzo al gelo e alla neve, gli ultimi giorni del 2019 quando le fiamme hanno distrutto il suo rifugio a circa di 20 miglia da Skwentna e ucciso il suo cane. Tyson Steele, però, non si sarebbe perso d’animo fino ad arrivare ad una geniale idea: una gigantesca richiesta di SOS sulla neve che, alla fine, ha catturato l’attenzione dei soccorritori permettendogli di salvarsi. “Ho mangiato resti di cibo in scatola e dormito in una grotta di neve per mezzo di un riparo costruito sui resti della stufa a legna“, le sue prime parole. Una storia a dir poco surreale! Ecco il VIDEO pubblicato in queste ore su Youtube:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Orrore sulla spiaggia, capodoglio esplode con 100 kg di rifiuti dentro