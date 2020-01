Scarlett Johansson ha due nomination agli Oscar. La donna e famosissima attrice dal talento cristallino si è iscritta alla storia del cinema con questo doppio riconoscimento.

Scarlett Johansson è una delle donne più belle e famose di tutto il mondo. Grandissima attrice, è nata a New York nel 1984 ed ha subito iniziato a farsi un nome nel mondo del cinema. Il suo esordio è stato nel 2003 con Genitori Cercasi. Poi la sua presenza sul grande schermo recitando in importanti pellicole come Lost in Translation e La Ragazza con l’Orecchino di Perla. Quindi la collaborazione con Woody Allen ed un’ascesa che non trova rivali da nessuna parte. Ultimamente si è consacrata come attrice mainstream partecipando al ciclo degli Avengers, prodotto Marvel, in cui interpreta Veodva Nera. Il suo ultimissimo lavoro però è per Netflix, sul quale ha esordito con Storia di un Matrimonio. Proprio la sua bravura incontrastata ha fatto sì che sia in concorso per due riconoscimenti agli Oscar 2020.

Scarlett Johansson ha due nomination agli Oscar: non accadeva dal 2007

La giovane donna è stata protagonista assoluta, almeno per la qualità delle sue interpretazioni, di due film molto importanti. Il primo è senza dubbio Jojo Rabbit. Un film ironico ma dalle tinte scure, che tratta la tematica del nazismo attraverso colori e temi in gran parte leggeri. Inevitabilmente, però, nella pellicola ci sono anche battute e situazioni grottesche, che spingono a profondissime riflessioni, soprattutto ora che in tutto il mondo le destre aumentano i propri elettori.

Scarlett Johansson interpreta una nazista. La seconda pellicola è Marriage Story. Qui la donna americana interpreta una moglie che vive la difficilissima separazione da un compagno che ha amato con tutta se stessa. Entrambe le prestazioni sono perfette ed infatti l’Academy ha deciso di premiare entrambe le recitazioni con una doppia nomination agli Oscar. L’ultima donna ad avere una doppia nomination è stata Cate Blanchett nel lontano 2007.

