Reddito di cittadinanza, via al lavoro gratuito per chi usufruisce del sussidio statale: chiamate in arrivo da parte dei Comuni.

Reddito di cittadinanza, via alla fase tre del programma. Parte il lavoro gratuito per chi percepisce il sussidio dallo Stato. Si partirà dai quasi 8.000 già contattati lo scorso dicembre dai Comuni, i quali furono contattati per essere ingaggiati e poi furono bocciati per mancanza di competenze.

Reddito di cittadinanza: le novità del 2020

Tra questi ci sono 2.188 beneficiari in Emilia Romagna, 2.461 in Sicilia, 1.333 in Campania e 187 nel Lazio. Queste persone saranno così chiamate ad aiutare le loro cittadine, e in caso di rifiuto saranno segnalati il che porterà a un successivo provvedimento.

I designati si occuperanno di varie attività, come fare le guardie nei musei o a gestire il traffico fuori le scuole dei bambini. Ma non solo: in parte si occuperanno della manutenzione delle giostre pubbliche e dei giardini comunali, mentre altri saranno chiamati a dare un contributo nelle biblioteche e in vari evento culturali. C’è invece chi sarà assegnato al supporto degli anziani, dei disabili o bambini del doposcuola.

Così 10 mesi dopo dal grande lancio, ecco che si entra nel vivo anche per stanare furbetti e fannulloni. Come riferito dall’Anpal, circa 91 mila dei 422 mila sussidiati arruolabili hanno disertato l’ultima convocazione nei vari centri dell’impiego. Un fatto che non sarà più possibile: alla seconda assenza, infatti, sarà subito disattivata la scheda. Il tutto è previsto nel programma dell’inclusione sociale, il quale dovrebbe poi sfociare in quello occupazionale in un secondo momento.