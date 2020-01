Altro esonero in arrivo nel mondo del calcio: questa volta si tratta di una panchina importante, con un licenziamento a stagione in corso del tutto inaspettato. Il ribaltone è atteso già per la giornata di oggi.

Alla fine ci sarà l’esonero per Ernesto Valverde del Barcellona, e probabilmente già nella giornata odierna. Come infatti riferisce il Mundo Deportivo, è atteso per oggi un incontro decisivo e il licenziamento può scattare già nelle prossime ore.

Oggi l’esonero di Valverde: lo annuncia il Mundo Deportivo

Ma non sarà Xavi il sostituto. Nonostante la corte ferrata e l’amore per il blaugrana, l’ex centrocampista, attualmente alla guida dell’Al-Sadd in Qatar, ha rifiutato poiché preferisce partire a inizio stagione e non a campionato in corso.

Così ora sono tre i nomi caldi per accomodarsi sulla panchina del Barça. Ossia Mauricio Pochettino, ex Tottenham e grande favorito al momento, Quique Setien e Gabi Milito. Ma chiunque arriverà, sarà chiamata a una sterzata importante dopo il tracollo in Supercoppa contro l’Atlético Madrid.

Servirà un’accelerata sui vari fronti, in campionato dove c’è stato qualche uscita a vuoto e in Champions League dove si avvicina la sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Ma in ogni caso i tifosi del Barcellona saranno accontentati.

“#Valverdeout”, è stato questo, infatti, l’hashtag che ha invaso social nelle ultimissime ore. Oggi la resa dei conti: è fissata una riunione interna dove probabilmente sarà comunicato e annunciato il ribaltone.

