Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Nina Moric lancia la pesante accusa verso l’ex. “Mi picchiava. Scomparso? non è vero, continua a minacciarmi”.

Come ogni domenica su Canale 5 va in onda “Domenica Live“, il salottino di Barbara D’Urso che anticipa “Live non è la D’Urso”. Il talk show dedicato alla cronaca rosa, ha offerto ancora una volta spunti interessanti nel mondo del gossip.

Stavolta la protagonista di questa storia è Nina Moric. La bella modella croata è tornata a parlare del suo ex, Luigi Mario Favoloso.

Dop quattro anni di relazione, i due si sono lasciati. Il ragazzo, modello ed imprenditore italiano, però è da quasi un mese che non dà più notizie di sè, dopo che durante capodanno, ha salutato la madre senza portare effetti personali. Da quel momento Favoloso è scomparso, anche se Nina non la pensa così.

Nina Moric, da Barbara D’Urso arriva la pesante accusa

Così la Moric ha sfruttato il salotto di Barbara D’Urso per sfogarsi. La modella ha infatti riassunto la sua storia con Favoloso affermando: “Ormai da un anno e mezzo/due la storia era quasi finita ma non riuscivamo a staccarci” – poi ha continuato – “L’ultima volta che ho visto Favoloso è stato il 19 dicembre si era arrabbiato per un messaggio innocuo mandato da un amico comune e mi ha accusato di tradimento. Non era vero“.

La Moric ha poi strozzato la voce, raccontando le violenze del modello su di lei: “Lui ogni tanto in questi anni usava le mani, mi faceva sia violenza fisica, sia psicologica. Luigi aveva questi black out, ingestibili, ed è riuscito a fare del male anche a mio figlio“.

Poi sulla presunta scomparsa di Favoloso, Nina afferma: “Sicuramente sta benissimo. Io ieri ho ricevuto delle minacce. Mi è stata inviata sul cellulare una cosa relativa a cinque anni fa, molto personale e grave.”

Insomma un periodo abbastanza delicato per la modella croata, che cerca di guardare al futuro con tranquillità, nonostante le continue e paurose minacce dell’imprenditore e modello napoletano.

