Non si apre nel migliore dei modi la mattina a Milano. Infatti un senzatetto è stato trovato privo di sensi su una panchina. L’uomo aveva 51 anni.

Mattinata tragica a Milano. Infatti nelle prime ore del mattino, un uomo è stato trovato senza vita su una panchina vicino ad un supermercato. Sull’accaduto si sa ancora pochissimo, ciò che è certo è che il ritrovamento ha sconvolto i passanti.

A nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118, visto che giunti sul posto hanno potuto solamente decretare il decesso dell’uomo.

Milano, la prima ricostruzione degli agenti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia locale giunti sul posto, l’uomo avrebbe 51 anni. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato vicino ad un supermercato in via Colletta, all’angolo con viale Umbria.

Ci ha pensato un passante a segnalare alle autorità il corpo privo di sensi, poco prima delle 7 del mattino. Come anticipato, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che decretare il decesso.

Inoltre gli agenti di polizia del posto, arrivati in via Colletta, hanno affermato che sul corpo dell’uomo non erano presenti segni di violenza. Così inizia ad avanzare l’ipotesi di una morte per cause naturali. Sono ancora in corso aggiornamenti sul caso, con le autorità che continuano ad indagare sulla vicenda.

L.P.

