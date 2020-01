Dopo Demiral e Zaniolo si fa male anche Gigio Donnarumma. Un infortunio che potrebbe cambiare i piani del Milan

Non ci voleva per il Milan. Il calcio italiano sta attraversando lo shock del doppio infortunio di Zaniolo e Demiral nel corso di Roma-Juventus e oggi un nuovo infortunio, benché decisamente meno grave. Nel day-after della 19ma giornata di campionato un altro problema fisico ad un altro giovanissimo super-protagonista del nostro calcio. Per fortuna niente di molto preoccupante, ma anche per lui Gigio Donnarumma lo stop potrebbe essere importante.

Il 20enne estremo difensore rossonero non ha preso parte all’allenamento di oggi a causa di una contrattura al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un problema sicuramente gestibile in tempi non lunghissimi, ma ciò che preoccupa al primo esame è l’edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. Evoluzione clinica da monitorare, perché per problematiche del genere i tempi di recupero vanno dalla decina di giorni al mese e oltre. Tutto ciò proprio nel momento in cui anche il secondo portiere, Pepe Reina, sta per essere ufficializzato come nuovo numero 1 dell’Aston Villa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, c’è grande incertezza per il futuro di Donnarumma

Calciomercato Milan, il problema a Donnarumma cambia il futuro di Reina?

Insomma, l’infortunio a Gianluigi Donnarumma potrebbe essere meno grave del previsto, ma alcuni esami strumentali nei prossimi giorni chiariranno l’entità del problema riscontrato alla coscia. Di certo nella sfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Spal il numero 99 sarà assente, e al suo posto potrebbe scendere in campo proprio suo fratello Antonio Donnarumma. In alternativa si potrebbe vedere in campo Asmir Begovic, il 32enne portiere che il calciomercato Milan ha già individuato per il dopo Reina, ma che non ha ancora ufficializzato.

Sembrava tutto fatto e con tutta probabilità andranno in porto sia l’affare in entrata che quello in uscita, ma vista la problematica con “Gigio” la situazione potrebbe andare in stand-by almeno finché non torna il titolare indiscusso della porta rossonera. Reina potrebbe restare nei ranghi per sopperire all’assenza di Donnarumma almeno in Coppa Italia e nella prossima sfida di campionato, visto che rispetto a Begovic è sicuramente più rodato e conosce la difesa rossonera. Perciò l’affare con l’Aston Villa potrebbe bloccarsi, momentaneamente o, in caso di situazione più grave, addirittura definitivamente. Al momento è un’ipotesi remota, ma staremo a vedere cosa accadrà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, per il centrocampo c’è l’ex Inter: il punto