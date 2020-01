Microsoft, arriva il sistema anti pedofilia per scovare gli abusi in chat: ecco come funziona

La società di Bill Gates ha sviluppato un sistema automatizzato per identificare i pedofili all’interno delle chat. I predatori sessuali, d’ora in poi, non avranno più vita semplice nell’adescare giovani vittime.

Lo strumento, nome in codice Project Artemis, è progettato per cercare modelli di comunicazione utilizzati dai predatori per colpire i bambini. Se vengono rilevati questi schemi, il sistema segnala la conversazione a un revisore dei contenuti che può determinare se contattare le forze dell’ordine.

Courtney Gregoire, Chief Digital Safety Officer di Microsoft, che ha supervisionato il progetto, ha dichiarato in un post che Artemis è stato un “significativo passo avanti”, ma “non è affatto una panacea”.

“Lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori online sono gravi problemi“, ha affermato. “Ma non siamo scoraggiati dalla complessità e di tali argomenti, anzi combattiamo per eliminarli”.

Microsoft, arriva il sistema anti pedofilia: ecco come funziona

L’azienda americana ha testato Artemis su Xbox Live e la funzionalità di chat di Skype. A partire dal 10 gennaio, è stata concessa in licenza gratuita ad altre aziende per prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Lo strumento arriva in un periodo in cui le aziende tecnologiche stanno sviluppando programmi di intelligenza artificiale per combattere una varietà di sfide poste dalla scala e dall’anonimato di Internet. Facebook ha lavorato sull’intelligenza artificiale per fermare la condivisione di oscenità, mentre Google l’ha usata per eliminare gli estremismi su YouTube.

I giochi e le app più popolari tra i minori, sono diventati terreni di caccia per pedofili. A ottobre, le autorità degli Stati uniti hanno annunciato l’arresto di 19 persone con l’accusa di aver tentato di adescare bambini ad avere rapporti intimi, attraverso i social media e le app di chat.

Artemis si basa su un sistema automatizzato che Microsoft ha iniziato a utilizzare nel 2015. Serve a identificare il grooming su Xbox Live, cercando schemi di parole chiave e frasi associate al rischio di abuso. Questi includono interazioni sessuali e tecniche di manipolazione come il distacco da amici e familiari.

Il sistema analizza le conversazioni e assegna loro un punteggio complessivo che indica la probabilità che stia accadendo il grooming. Se quel punteggio è abbastanza alto, la conversazione verrà inviata ai moderatori per la revisione. Quei dipendenti guardano la conversazione e decidono se c’è una minaccia imminente che deve fare riferimento alle forze dell’ordine. In tal caso parte la segnalazione immediata a chi di dovere per rintracciare i responsabili.

Un netto passo avanti verso la sicurezza in un mondo troppo spesso rimasto estraneo da regole precise.

