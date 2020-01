Inizio di settimana particolare sotto il punto di vista meteo, per l’Italia. Infatti questo lunedì si aprirà con un vasto anticiclone e qualche pioggia.

Inizia un’altra settimana particolare per le condizioni meteorologiche in Italia. Infatti continua a stare in letargo l’inverno ed il vasto anticiclone presente sulla penisola, farà ancora una volta effetto. Questo enorme campo di alta pressione, non si staccherà dall’Italia e continuerà a far alzare le temeprature sul termometro.

Nonostante l’enorme campo anticiclonico, però, non mancheranno i disturbi, con qualche pioggia pronta a cadere al sud Italia. Andiamo quindi a vedere che lunedì ci aspetta, tra temperature anomale ed inaspettate precipitazioni.

Meteo, lunedì 13 gennaio

Questa sarà quindi una settimana di grande cambiamento. Se per ora il campo anticiclonico è statico sulla penisola, verso il fine di settimana qualcosa potrebbe cambiare. Intanto però sembra ancora ritardare l’inverno, con temperature al di sopra della media e non di poco. Andiamo quindi ad analizzare che tempo farà oggi sui tre settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia, il tempo continuerà ad essere stabile e non sembra arrivare nessun insidia per questo lunedì. Il sole occuperà i cieli di gran parte delle regioni settentrionali, l’unico disturbo, come al solito, è caratterizzato dalla nebbia in Val Padana e sulle rive del Po. In leggera felssione le temperature, con massime intorno ai 2 ed i 9 gradi.

Anche nell’Italia Centrale, i cieli saranno in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Anche qui il vasto campo anticiclonico continuerà ad attecchire e come al Nord l’unico disturbo sarà caratterizzato da qualche nebbia al mattino su Umbria e Toscana. Le temperature qui restano stabili, con massime che oscilleranno dai 7 ai 13 gradi.

Infine, sulle regioni del Sud Italia, troveremo i primi distirbi causati da qualche corrente fredda che spacca l’anticiclone. Infatti qui troveremo una nuvolosità irregolare. Le zone più colpite saranno i versanti ionici, con qualche pioggia che potrebbe cadere in giornata specialmente sulla Calabria ed in Basilicata. Le temperature però rimarranno stabili, con massime dai 10 ai 14 gradi.

L.P.

