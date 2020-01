Infortunio Demiral, notizia terribile in casa Juventus: stagione di fatto finita per il difensore con tanto di Euro 2020 perso. Ecco il comunicato bianconero.

Lesione al legamento crociato, è questo il terribile verdetto in casa Juventus. Finisce qui, dunque, la stagione di Merih Demiral. E di conseguenza, così come Niccolò Zaniolo, il difensore turco salterà anche i prossimi Europei. Ma il quadro clinico, come comunicato dalla società, presenta in realtà un doppio infortunio il 22enne.

Infortunio Demiral, il comunicato della Juventus

Ecco quanto si legge dal comunicato del club piemontese:

Distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale, per il difensore bianconero.

Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro.

Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale.

Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.

Cambiano inevitabilmente i piani della Vecchia Signora. Daniele Rugani ora verrà blindato dietro Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci e servirà un nuovo difensore centrale, considerando che Giorgio Chiellini è ancora sulla via del recupero per lo stesso problema rimediato a inizio campionato.