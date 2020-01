Ilary Blasi punge Francesco Totti in ‘Che Tempo che fa’ di Fabio Fazio. “Se lo vuole, lo con un’altra”, dice la donna. Ecco a cosa si riferisce.

Quarto figlio tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Assolutamente no. Tanto che ci scappa addirittura un ironico “se vuole, può farlo con un’altra“.

Il tutto è avvenuto negli studi della Rai, nel corso di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. “Ho annunciato qui di essere incinta del primo figlio”, esordisce la show-girl nel programma. Da lì la replica del conduttore: “Bene, allora oggi ci annunci il quarto”.

Totti e Ilary Blasi, quarto figlio? La risposta della donna

Puntuale la replica ironica dell’ex show-girl: “No, ho finito gli ovuli! Anzi li ho persi! Francesco dice tante cose ma poi decido io. E dico che tre è un bel numero, il giusto compromesso. Se poi Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”, conclude scherzosamente.

La donna poi spiega anche come sia difficile essere la moglie di un’icona enorme come Totti: “Alle volte è umiliante… per farvi un esempio, poco fa ho ricevuto una telefonata e la persona in questione mi ha detto soltanto ‘Ahò, salutame Francesco’. Io ricevo telefonate così. Non vieni calcolata, sei inesistente”.

Potrebbe interessarti anche —> Rottura tra Gattuso e Ancelotti: colpa di una frase

Nel corso della chiacchierata c’è un inevitabile riferimento al giorno del grande ritiro: “E’ stato un giorno pazzesco. Non volevo partecipare – ammette Ilary – perché era il suo momento ma lui ha voluto che io ci fossi. Piangevano tutti, anche perché non sapevamo a cosa stessimo andando incontro. Cosa facciamo ora che Totti ha lasciato la Roma? Ora vi dico che usciamo con gli amici storici, con i quali facciamo cene, giochi di tavolo e cose semplici… una vida loca pazzesca!”.