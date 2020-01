Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano è stato squalificato. Ecco il motivo dell’esclusione dalla Casa dell’inquilino

Clamoroso colpo di scena nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, cominciata la scorsa settimana e subito caratterizzata da grandi polemiche. Il concorrente Salvo Veneziano, già partecipante molti anni fa, è stato squalificato. Il motivo, secondo i produttori che hanno preso questa decisione, sono le “espressioni e affermazioni pronunciate, che hanno violato lo spirito del programma”.

Salvo Veneziano è finito nel ciclone delle polemiche per alcune frasi sessiste pronunciate nei confronti delle due concorrenti Paola Di Benedetto e Elisa De Panicis. Indignati anche alcuni protagonisti della tv come Federica Panicucci e Cristiano Malgioglio, che non hanno per nulla gradito le esternazioni dell’ex pizzaiolo. Il Grande Fratello, tramite un post sul profilo ufficiale Instagram, ha spiegato l’esclusione di Salvo, che non ha tenuto un “atteggiamento responsabile, sia nei confronti del pubblico che degli altri inquilini della Casa”.

Si è aperta subito con una bufera mediatica la quarta edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini in collaborazione con Pupo e Wanda Nara. Salvo Veneziano, che già aveva soggiornato nella Casa più spiata d’Italia nel 2000, sfiorando la vittoria finale, è andato oltre le righe. Il 44enne siiracusano ha infatti espresso dei particolari apprezzamenti verso Elisa, e parlando con alcuni coinquilini ha usato frasi a sfondo sessuale davvero troppo scurrili.

Salvo Veneziano escluso dal Grande Fratello, la moglie lo difende

Nel pomeriggio, prima che la notizia dell’esclusione dal Grande Fratello di Salvo Veneziano fosse ufficiale, la moglie lo aveva difeso da Barbara D’Urso. Giuseppina, ospite a ‘Pomeriggio Cinque‘, ha condannato le frasi del marito, ma ha poi dichiarato: “Siamo sposati da 20 anni ed è il padre dei miei figli. Non giustifico la sue parole, ma non è la persona che è stata descritta. Lui è un amico delle donne, il suo concetto è stato male interpretato, ha usato una metafora per esprimere un concetto, va considerato il contesto scherzoso. E’ stato ingenuo, ma non voglio sentire parlare di violenza”