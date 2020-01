A tre settimane dal via del Festival di Sanremo numero 70 svelato il cast delle donne che accompagneranno Amadeus. Diletta Leotta avrà rivali terribili.

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 70. Non è ancora ufficiale perché la Rai i nomi delle donne che affiancherano Amadeus non ne ha ancora fatti. Ma intanto ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ esce allo scoperto anticipando di fatto quello che sarà il cast al femminile. E sono in arrivo diverse bellezze che rischiano di offuscare anche la più amata d’Italia.

Non è ancora chiaro che ruolo avranno Diletta e le altre donne del Festival ma nei prossimi giorni Amadeus con la conferenza stampa ufficiale spiegherà tutto. Alla primadonna di DAZN sarebbe certamente piaciurto essere l’unica o almeno l’unica bionda sul palco dell’Ariston. Invece sono in arrivo altre giovani affascinanti che rischiano di farla passare in secondo piano.

Una la conosce molto bene, anche se indirettamente, perché prima di Natale ha intervistato in esclusiva il suo fidanzato. Lei è Georgina Rodriguez, compagna da tre anni di Cristiano Ronaldo e pronta per far il grande salto. Già un mese fa alcune agenzie avevano dato per probabile, se non certo, il suo ingaggio. Poi però sembrava tutto arenato perché la bella modella spagnola non parla italiano. Ora però che il suo nome è stato infilato nel cast pare che questo problema sia statoi brillantemente superato.

Non solo Diletta e Georgina, tutte le donne del Festival di Sanremo 70



Non è ancora stato comunicato in quale serata Georgina sarà presnete sul palco dell’Ariston. Ma già da ora la rivalità tra la bionda e la mora si annuncia come uno dei capitoli più interessanti del Festival 70 al via il 4 febbraio. Due bellezze che vantano milioni di follower e che saranno di grandissimo richiamo.

Come se non bastasse però c’è pure la terza incomoda. Lei è Francesa Sofia Novello, modella e soprattutto fidanzata da un paio di anni con Valentino Rossi. Una presenza sempre molto discreta al fianco del campione, amatissimo dal pubblico italiano. Ma come mostrano diverse immagini su Instagram anche un corpo mozzafiato, in grado di tenere testa alle altre due.

Non coi saranno però soltanto loro. Torneranno Sabrina Salerno, 29 anni dopo la sua presenza in gara con ‘Siamo Donne’, e Antonella Clerici, che condusse il festival del 2010. Poi la giornalista Rula Jebreal, le due conduttrici del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, oltre a Mara Venier che affiancherà Amadeus nella serata finale.