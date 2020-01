Yokohama, Kazu Miura senza età: arriva il rinnovo di contratto a ben 52 anni!

Chi di voi non ricorda il grande calciatore giapponese Kazuyoshi Miura? Fu il primo nipponico a giocare nella nostra Serie A all’inizio degli anni ’90. Per lui una stagione tra le fila del Genoa, nel 1994-95, con 21 presenze e un gol nel massimo campionato italiano. Nonostante prestazioni non straordinarie era riuscito ad attirare su di sè tutte le simpatie del pubblico del Grifone, che ancora oggi lo ricordano con affetto.

La sua storia calcistica era iniziata giovanissimo, con il trasferimento ancora 15enne in Brasile, da solo. Qui riesce ad iniziare la carriera da professionista nel Club Atletico Juventus, disputando il campionato giovanile brasiliano. Dal 1982, di strada ne ha fatta Kazu, ma con la stessa passione per questo sport. Una passione mai tradita, che l’ha portato a girare per mezzo mondo.

Yokohama, Kazu Miura: arriva il rinnovo di contratto a 52 anni

Dopo una breve parentesi nel calcio a 5, in cui ha disputato anche i Mondiali del 2012 con il suo Giappone, è tornato a giocare a calcio nel suo paese per proseguire la decennale carriera senza fine. A suo di record è stato messo sotto contratto dallo Yokohama dal 2006, disputando oltre 300 partite nel campionato nipponico e realizzando una trentina di gol.

Nemmeno a dirlo detiene il primato come marcatore più “anziano” della storia del calcio, grazie alla rete messa a segno il 12 marzo 2017, a 50 anni e 14 giorni contro il Thespa Kusatsu. Sembrava l’apice definito della sua storia nel mondo del pallone ed invece a gennaio dello scorso anno è riuscito a strappare un ulteriore rinnovo di contratto. Come se non bastasse però, quest’anno a 52 anni suonati, lo Yokohama ha deciso che non era arrivato ancora il momento di dire basta per lui, estendendogli l’accordo per altri 12 mesi. Stracciato così un altro record, quello di Kevin Poole, portiere del Burton Albion, ritiratosi nel 2014 a 51 anni.

Kazu è senza fine!

