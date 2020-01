Migliaia di profili sono stati bannati da Whatsapp in questi primi giorni del 2020 per aver trasgredito alcune regole

Mano dura da parte degli sviluppi di Whatsapp da inizio 2020 nei confronti dei trasgressori. I tecnici che si occupano delle chat dell’app già dal 2019 hanno iniziato ad essere rigidi per evitare spiacevoli e controversi episodi. Questo per garantire a quelli che hanno scelto Whatsapp una comunicazione sicura.

Whatsapp, i principali motivi dei ban

In questi primi giorni del nuovo anno ci sono già stati migliaia di utenti bannati per i soliti motivi tra cui l’uso ininterrotto di spam. Chi infastidisce gli altri con determinati contenuti per scopi promozionali e/o economici è a forte rischio di segnalazione con conseguente ban. Poi c’è anche chi è solito condividere file infetti da virus come malware e spyware che nemmeno se la caverà facilmente. Ci sono anche altri casi minori che possono portare al ban. Per esempio, chi usa chat parallele a Whatsapp per ricevere altre funzioni. Infatti la chat non può essere integrata da piattaforme che consentono l’ingresso di più profili su uno stesso device.

Per avere una situazione più chiara e precisa vi menzioniamo quanto recita Whatsapp nei suoi termini di servizio alla voce ‘Protezione e Sicurezza’: “Ci impegniamo a fornire la sicurezza e la protezione di WhatsApp prendendo misure appropriate in caso di persone offensive, attività illecite e violazioni dei nostri Termini. Proibiamo l’uso improprio dei nostri Servizi, il comportamento dannoso nei confronti degli altri e le violazioni dei nostri Termini, Discipline e Informative e ci impegniamo a far fronte a situazioni in cui possiamo fornire supporto o protezione alla nostra community.

Sviluppiamo sistemi automatizzati per migliorare la nostra capacità di individuare e rimuovere attività e persone pericolose che potrebbero mettere a rischio la nostra community e la sicurezza e la protezione dei nostri Servizi. Se veniamo a conoscenza della presenza di simili attività o persone, adottiamo le misure appropriate rimuovendo tali attività o persone o contattando le forze dell’ordine. Condividiamo informazioni con altre società affiliate quando individuiamo un uso improprio o un comportamento dannoso nell’uso dei nostri Servizi”.

