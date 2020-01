Esonero in arrivo in una big? I tifosi chiedono il licenziamento a gran voce dell’allenatore e la dirigenza sembra voler assecondare la richiesta.

Nervi tesissimi in casa Barcellona, nonostante il primato in campionato e il blasone del club. #ValverdeOut, è questo, infatti, l’hashtag che impazza sui social nelle ultimissime ore.

Esonero in arrivo per Valverde?

Un vero e proprio plebiscito social, con la tifoseria che chiede a gran voce l’esonero dell’attuale tecnico blaugrana. Il motivo? La pesante sconfitta in Supercoppa spagnola contro l’Atlético Madrid, con quel 2-1 a dieci minuti dalla fine ribaltatosi in un clamoroso 3-2 per i Colchoneros.

Un’umiliazione che avrebbe indispettito oltremodo anche la stessa dirigenza spagnola, pronta al ribaltone immediato in panchina. Secondo quanto riferiscono molti quotidiani locali, la società si sarebbe già mossa concretamente per Xavi.

Attualmente in Qatar alla guida dell’Al-Sadd, l’ex centrocampista dovrà dare una risposta al Barça nelle prossime ore. Ma è facilmente intuibile il verdetto dato il suo storico passato e il legame con l’ambiente. Oltre alla batosta rimediata di recente, sarebbe in generale l’atteggiamento e la filosofia del 55enne spagnolo a non convincere.

Un duro commento a tal proposito è arrivato anche da Rivaldo, idolo indiscusso della tifoseria: “Il Barça non può permettersi di continuare a giocare con un atteggiamento così negligente. Non si può avere un allenatore così passivo ed è inconcepibile che la squadra continui ad addormentarsi in partite importanti”. Poi la bordata finale: “Se la dirigenza decidesse di cambiare allenatore, non mi sorprenderei”, ha tuonato l’ex campione brasiliano.