Tennis, nella finale di Atp Cup, Novak Djokovic si impone in due set su Nadal e regala il punto del pareggio alla Serbia

Un Novak Djokovic in grande spolvero si impone su Rafa Nadal nel secondo singolare della finale di Atp Cup in corso in Australia. Il serbo conferma il trend positivo negli ultimi confronti sul veloce contro il suo grande rivale e lo batte in due set con il punteggio di 6-2; 7-6. Una vittoria che consente alla Serbia di impattare sull’1-1 contro la Spagna nel risultato complessivo della finale che si deciderà, ora, con il match di doppio nel quale entrambi i contendenti dovrebbero essere di nuovo in campo per aggiudicarsi la prima edizione del trofeo.

Potrebbe interessarti >>> Spagna, allenatore licenziato per video hot in rete

Nadal-Djokovic, la cronaca del match

Nel primo set, Djokovic parte subito forte e assesta il break nel primo game dell’incontro, subito confermato al servizio. In fiducia, il serbo assesta vincenti e costringe Nadal a difendersi per limitare il passivo. Non ci riesce lo spagnolo che subisce un altro break e si arrende al 6-2 in 40 minuti di gioco.

Un Rafa piuttosto nervoso quello visto nel primo set, infastidito anche dal pubblico in gran parte schierato dalla parte di Novak con numerose bandiere serbe sventolanti sugli spalti. Non manca, tuttavia, l’orgoglio al maiorchino. Dopo un iniziale fase di equilibrio, infatti, il secondo set si anima con le tre palle break a disposizione di Nadal sul 2-3; 0-40 in suo favore. Djokovic le annulla tutte e ne sventa anche un’altra ai vantaggi prima di impattare sul 3-3.

Il tie break è la giusta conclusione del parziale. Dopo uno scambio di mini break iniziali, Djokovic allunga sul 4-4 e gestisce il vantaggio con gli ultimi due turni al servizio per il 7-4 finale. Esulta Novak con il tipico saluto serbo delle tre dita rivolto ai propri tifosi.

Sia Djokovic che Nadal dovrebbero essere in campo con Lajovic/Troicki e Bautista Agut/Carreno, nel match di doppio che sancirà il vincitore della prima Atp Cup, evento trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennsi.