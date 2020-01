Un SMS sveglia un’intera città: a Toronto grande paura tra la popolazione, ma si trattava di un errore

I residenti di tutta la grande area di Toronto, in Canada, sono stati svegliati presto da un SMS. In pochi secondi il caos: si trattava di un allarme nucleare. Il governo dell’Ontario ha inviato un bollettino di emergenza sui telefoni cellulari verso le 7:30 del mattino circa l’ incidente presso la stazione della centrale nucleare di Pickering nella città di Pickering lungo il Lago Ontario, situato a circa 26 miglia a nord-est del centro di Toronto.

“Non vi è stato alcun rilascio anomalo di radioattività dalla stazione”, ha letto l’avviso. “Le persone vicino alla stazione di generazione nucleare di Pickering non devono intraprendere alcuna azione di protezione in questo momento”. L’allerta di emergenza si riferiva a persone entro 10 km dalla centrale, ma molti nella grande area di Toronto hanno ricevuto il messaggio.

Panico in città: l’allarme nucleare ha svegliato tutti. Qualcuno, poco fuori dalla zona interessata chiede chiarimenti su Twitter. Ecco il Tweet che mostra il messaggio:

Does anyone has any more news on this #Pickering nuclear issue?? Kind of strange “emergency message” across all of Ontario – but, the message says that there’s nothing to be worried about. If I lived in Pickering, I think I’d be in my car already heading out of town. pic.twitter.com/SxxcMET12r

— Matthew Slutsky (@iSlutsky) January 12, 2020