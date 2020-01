Roma-Juventus 1-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della super sfida di Serie A che si è conclusa proprio in questi istanti.

La Roma perde la seconda partita di fila all’Olimpico contro una torinese e perderà anche a lungo Zaniolo. La Juventus invece mette la freccia, sorpassa giusto quando serve e chiude il girone d’andata al primo posto.

Suiccede titto nel primo tempo, anzi in 33 minuti. Nel bastano 3 alla squadra di sarri per sbloccarsi: Demiral raccoglie sul secondo palo una punizione di Dybala e infila Pau Lopez approfittando della dormita di Kolarov. E al 10′ Veretout si addormenta al limite della sua area facendosi beffare da Dybala. Lo stende, rischia il rosso e Cristiano Ronaldo raddoppia.

Poi però anche gli infortuni: quello di Demiral al ginocchio, serio, e quello devastanrte di Nicolò Zaniolo che rischia di aver chiuso qui la sua stagione. Ma non è ancora finita perché a metà della ripresa Alex Sandro ingenuamemnte tocca di mano dopo una respinta e Perotti, dopo l’intervento del Var, la riapre. Non è tardi, perché la Roma in precedenza aveva anche colto un palo con Dzeko. Ma da lì alla fine nonostante i cambi, la squadra di Fonseca non riesce più a creare nulla.

Roma-Juventus: il tabellino, i voti e gli highlights

Di seguito, tabellino, voti e highlights della super sfida all’Olimpico di Roma che si è conclusa proprio in questi minuti:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 5.5, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4 (65′ Cristante); Zaniolo 7 (35′ Under), Pellegrini 6.5, Perotti 6 (82′ Kalinic); Dzeko 5.5. All.: Fonseca 5.5.

JUVENTUS: (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6, Bonucci 6, Demiral 6.5 (19′ de Ligt 6), Alex Sandro 5; Rabiot 5.5, Pjanic 6.5, Matuidi 6; Ramsey 5 (69′ Danilo sv); Dybala 7 (69′ Higuain 6), Ronaldo 6.5. All. Sarri 6.

MARCATORI: 3′ Demiral (J), 10′ rig. Ronaldo, 68′ rig. Perotti (R)

AMMONITI: Veretout (R), Pjanic (J), Kolarov (R), Mancini (R), de Ligt (J), Cuadrado (J), Crisrtante (R), Kalinic (R), Dzeko (R), Florenzi (R)

