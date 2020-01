Muore folgorata nella vasca da bagno: aveva il cellulare in carica la vittima che ha perso la vita nella regione del Jura, in Francia.

Tragedia in Francia, precisamente nella regione del Jura, dove una donna è morta folgorata nella vasca da bagno dal momento che aveva il cellulare in carica. Lo riferisce in queste ore ‘Il Fatto quotidiano’, secondo cui la vittima si chiamava Nathalie Pszola e aveva 45 anni: la donna era nella sua vasca, quando lo smartphone in carica è caduto nell’acqua e una scarica improvvisa non avrebbe lasciato scampo a Nathalie. A scoprire il corpo della donna senza vita sarebbero stati il compagno Fabrice e il figlio Axel, che sono intervenuti quando ormai non c’era più nulla da fare.

Muore folgorata nella vasca da bagno: la ricostruzione

La polizia locale sarebbe adesso al lavoro per capire con esattezza la dinamica dell’incidente e per verificare l’eventuale presenza nella casa di un sistema ‘salvavita’. Qualcosa di analogo era già accaduto lo scorso febbraio, quando una ragazza di 21 anni morì folgorata mentre faceva il bagno nella vasca del suo appartamento. E anche in quel caso la vittima era alle prese con il suo cellulare attaccato alla presa di corrente.

